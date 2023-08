Carlo III re ad interim in attesa di William: ipotesi del Sunday Times

Secondo il giornale britannico, il sovrano inglese tra qualche anno potrebbe abdicare al trono in favore del figlio maggiore. Il suo sarebbe quindi un regno di transizione perché, come rivela una fonte vicina ai Windsor, "il principale artefice del cambiamento sarà William"

Le indiscrezioni

Secondo il giornale inglese, con l'avvicinarsi del primo anniversario della morte della regina Elisabetta, il prossimo 8 settembre, Carlo rappresenterebbe “un ponte” tra il regno della madre e la futura leadership del figlio maggiore. "Se dovesse essere un re ad interim, effettuare quella transizione come ponte tra le due visioni di sua madre e suo figlio - il vecchio mondo e il nuovo - è qualcosa che interpreterà come un ruolo molto importante", ha affermato uno stretto collaboratore del re citato dal Sunday. Stando alle parole di una fonte vicina al sovrano, “quando era più giovane, Carlo sarebbe stato un re piuttosto riformatore, ma ha assunto il ruolo in un momento litigioso per la nazione. Credo che il re si renda conto che il principale artefice del cambiamento sarà William, che avrà più licenza per farlo”, mentre Carlo avrebbe deciso di essere il “monarca della continuità”.