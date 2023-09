Russia, ritrovato il diamante più grande al mondo degli ultimi 10 anni

Il gigante dei diamanti Alrosa PJSC ha annunciato di avere estratto un diamante da 390,7 carati di qualità gioielliera, il più grande recuperato in Russia negli ultimi dieci anni. La preziosa gemma è stata ritrovata durante il lavaggio delle sabbie diamantifere della miniera di Mayat, nella Siberia nord-orientale. Lo riporta Russia Today. Nonostante il valore potrebbe non essere venduto a causa delle sanzioni legate alla guerra in Ucraina. Le vendite di Alrosa, infatti, hanno subito un duro colpo a causa delle limitazioni statunitensi, ma si sono riprese spostando i volumi verso l’Asia, soprattutto in India.