Rubino più grande del mondo venduto all'asta per 35 milioni

La vendita "Magnificent Jewels" di Sotheby's appena conclusa a New York è la prima asta a vendere due oggetti per oltre 30 milioni di dollari.

Il primo "Estrela de Fura", dal portoghese "Stella di Fura", proveniente dal Mozambico, è un rubino da 55,22 carati venduto per 34,8 milioni di dollari (630.288 dollari per carato). Si tratta del più grande rubino mai venduto all'asta ad un prezzo record mondiale. È stato scoperto da Fura Gems, una società di estrazione e commercializzazione di pietre preziose colorate con sede a Dubai. Anche nel suo stato grezzo e intatto, il rubino "era considerato dagli esperti un eccezionale tesoro della natura per la sua fluorescenza, l'eccezionale chiarezza e la vivida tonalità rossa, nota come 'sangue di piccione' un colore tradizionalmente associato solo ai rubini birmani", afferma Sotheby's.

Il secondo record stabilito sempre all'asta di New York è stato per "The Eternal Pink". Un diamante rosa violaceo vivido classificato come "il diamante rosa più vivido che sia mai arrivato sul mercato". Venduto per 34,8 milioni di dollari.