Ginevra, un affresco vicino all’ONU: no alle mine antiuomo

Nella piazza che ospita il quartier generale delle Nazioni Unite di Ginevra è comparsa una gigantesca mano. È opera dell’artista svizzero-francese SAYPE che, utilizzando gesso e carbone, ha voluto creare un affresco che richiamasse l'attenzione sulla condizione dei civili nei conflitti armati. Il 34enne, in collaborazione con l'organizzazione benefica Handicap International, ha adagiato la sua mano su una tela d’erba proprio accanto alla gigante scultura di legno nota come Broken Chair.

Mano che ripara una gamba rotta

La Broken Chair è una sedia alta 12 metri realizzata nel 1997 dall'artista svizzero Daniel Berset. Obiettivo dell’opera è sensibilizzare l'opinione pubblica sull'impatto delle mine antiuomo sui civili nelle zone di conflitto. Se osservato dall’alto, l’affresco di SAYPE, intitolato All Of Us, si completa con quello di Berset. "L'idea era di dipingere una mano che arrivasse a riparare la gamba rotta", ha raccontato SAYPE. "Nella mia mente, - ha proseguito l’artista - questa mano rappresenta il mondo intero e il fatto che tutti noi possiamo essere coinvolti e aiutare Handicap International nella sua lotta". Handicap International è stata fondata nel 1982 per assistere i rifugiati cambogiani che avevano perso gli arti e nel 1992 ha co-fondato la Campagna internazionale per la messa al bando delle mine antiuomo (ICBL), che ha vinto il Premio Nobel per la pace.