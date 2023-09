Kim Jong-un verso la Russia su treno blindato. Cosa si sa del mezzo

Il mezzo su cui viaggia il leader nordcoreano non è stato visto da moltissime persone. Ma qualche testimonianza esiste: le ha raccolte The Washington Post. Cucina gourmet, giovani donne a intrattenere gli ospiti, severe misure di sicurezza e spazi per trasportare altri mezzi, dalle auto agli aerei: cosa è emerso negli anni sul treno che lo starebbe trasportando verso Vladimir Putin ascolta articolo

Cucina gourmet, sale riunioni e giovani donne per intrattenere gli ospiti L’esterno del treno del presidente nordcoreano è dipinto di giallo e di verde. Alcuni spazi interni sono invece in bianco lucido: ospitano monitor a schermo piatto e lunghi tavoli dove sedersi per riunioni varie. In altri ambienti ancora si vedono poltrone di cuoio rosso. Sul mezzo ci sarebbe anche un’ampia cucina gourmet, almeno secondo quanto ha raccontato nel libro Orient Express uno dei pochi che ha viaggiato sul treno, il funzionario russo Konstantin Pulikovsky. Per “cucina gourmet” si intende "ogni piatto di cucina russa, cinese, coreana e francese". E “non mancavano aragoste vive o bottiglie di Bordeaux", scriveva sempre Pulikovsky, aggiungendo che vi erano anche giovani donne per intrattenere gli ospiti con le loro canzoni. Vagoni per trasportare altri mezzi, dalle auto blindate agli aerei da trasporto Secondo quanto riportava nel 2009 il quotidiano sudcoreano Chosun Libo, citando i servizi di Seul, il treno potrebbe contare fino a 90 vagoni, alcuni di questi utilizzati per il trasporto di altri veicoli: un diplomatico di Mosca che salì a bordo del mezzo nel 2001, Georgy Toloraya, ha infatti riferito che durante il suo viaggio furono trasportate anche due Mercedes blindate. E ancora, dalle testimonianze raccolte in passato sembra che – sempre nel 2009 – sul treno del capo di Pyongyang vi sarebbe stato anche un supporto logistico con un aereo da trasporto di fabbricazione sovietica Il-76 ed elicotteri Mi-17. vedi anche Ucraina, Kim Jong-Un in viaggio verso la Russia per incontrare Putin

Le misure di sicurezza Stando sempre a quanto raccontato dal giornale sudcoreano, le misure di sicurezza sul treno di Kim sono – come prevedibile – tra le più stringenti: un centinaio di guardie di sicurezza precede il suo arrivo in ogni stazione, dove tra l’altro è proibito il passaggio di altri convogli. Ci sarebbe poi sempre un altro treno a viaggiare davanti a quello Kim, con il compito di assicurarsi che la linea sia sicura. Un altro mezzo starebbe invece sempre dietro quello del leader, con a bordo personale e guardie del corpo. Le due volte che Kim ha viaggiato in aereo Sul treno blindato di Kim, prima di lui, avevano viaggiato anche il padre e il nonno (Kim Jong-il e Kim Il-sung). E se loro non avevano mai utilizzato altri mezzi, per motivi di sicurezza, Kim si è discostato dal protocollo per due volte. Lo ha fatto nel 2018, quando è andato a Singapore per incontrare Donald Trump a bordo di Boeing 747 di Air China. E poi di nuovo nello stesso anno quando si servì di un aereo nordcoreano per partire alla volta della città cinese di Dalian, dove lo aspettava il presidente cinese Xi Jinping. Il treno speciale di Kim è molto lento a causa del suo peso, dovuto alla blindatura. vedi anche La Corea Nord lancia sottomarino d'attacco nucleare tattico

