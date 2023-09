Elon Musk conferma di avere avuto un terzo figlio da Grimes

Papà per l’undicesima volta. La data di nascita del bambino, nato dalla relazione di Elon Musk con la cantante canadese Grimes, è sconosciuta, ma si ipotizza che il piccolo chiamato Techno Mechanicus abbia poco meno di un anno. La coppia ha avuto altri due figli: X Æ A-12, nome abbreviato in “X”, e Exa Dark Sideræl, detta “Y”. La notizia di un terzo figlio è stata rivelata da una nuova biografia sul magnate americano scritta da Walter Isaacson. Techno Mechanicus, è stato soprannominato Tau. La scelta della lettera Tau, la diciannovesima dell’alfabeto greco, non è casuale. Deriva dalla lettera fenicia taw che era rappresentata come la moderna X, lettera che costituisce una vera ossessione per il magnate e che ha usato per rinominare Twitter.