Terremoto in Marocco, Meloni: "Italia disponibile a dare sostegno"

"Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oggi a Nuova Delhi per il Vertice G20, ha appreso con dolore il tragico bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Marocco", ha scritto in una nota di Palazzo Chigi aggiungendo che la premier ha espresso "vicinanza e solidarietà al primo ministro Aziz Akhannouch, ai familiari delle vittime e al popolo marocchino, manifestando la piena disponibilità dell'Italia a sostenere il Marocco in questa emergenza".

Crosetto: "Pronti ad aiutare in ogni forma e modo"

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha scritto su X di aver appreso "con dolore del devastante terremoto che ha colpito il Marocco. Esprimo al governo di un Paese amico le mie sincere condoglianze per le vittime. Ho comunicato che la Difesa è pronta ad aiutare in ogni forma e modo con i suoi mezzi in prontezza già a disposizione". A margine del G7 dei presidenti delle Camere Basse a Tokyo, anche il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha espresso "profondo cordoglio per il terremoto che ha colpito il Marocco. Il mio pensiero va alle famiglie delle vittime, alle quali desidero rivolgere sentite condoglianze, ai feriti, alle istituzioni e al popolo marocchino".

Narendra Modi: "India è pronta a offrire tutta l'assistenza possibile"

Prima di accogliere i leader al G20 di New Delhi, il primo ministro indiano Narendra Modi con un tweet ha espresso vicinanza al Paese nordafricano colpito dal sisma dicendosi "estremamente addolorato per la perdita di vite umane a causa del terremoto in Marocco. In quest'ora tragica, i miei pensieri vanno al popolo del Marocco. Condoglianze a coloro che hanno perso i loro cari - ha affermato -. Possa chi è rimasto ferito riprendersi al più presto. L'India è pronta a offrire tutta l'assistenza possibile al Marocco in questo momento difficile". Solidarietà al Marocco anche dalla Spagna: "Il governo spagnolo esprime il suo cordoglio per il terribile terremoto registrato la scorsa notte in Marocco. La Spagna manifesta la sua solidarietà al Marocco e a tutte le persone colpite", si legge in un comunicato del ministero degli Esteri iberico.