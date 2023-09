Addio a Dennis Austin, il padre di PowerPoint

Lanciato da Forethought, divenne celebre con Microsoft

Lanciato nel 1987 dalla piccola azienda di software Forethought, PowerPoint rappresentò l'evoluzione digitale dei proiettori per diapositive, trasformando il processo laborioso di creare diapositive, un compito solitamente demandato ai reparti di progettazione o esternalizzato, in un'attività alla quale qualsiasi dipendente con un computer poteva accedere, cliccare e riorganizzare le informazioni con un mouse. Forethought fu in seguito acquistata da Microsoft per 14 milioni di dollari e programma generò milioni di ricavi tanto da far indurre Bill Gates a introdurlo in Office. Il software però non è stato amato da tutti. Steve Jobs lo vietò ad Apple, e lo stesso ha fatto Jeff Bezos ad Amazon, secondo quanto riportato dal Washington Post.