Islanda, ripresa la caccia alle balene: uccisi i primi due cetacei

Solo tre Paesi al mondo autorizzano la caccia

L’Islanda è uno dei soli tre Stati al mondo, assieme a Norvegia e Giappone, che ancora consente la caccia alle balene per scopi commerciali. La pratica è fortemente osteggiata dagli animalisti ed era stata interrotta lo scorso 20 giugno per via dei metodi brutali utilizzati dai cacciatori, accusati di causare eccessive e prolungate sofferenze agli animali, in contravvenzione dell’Animal Welfare Act (la legge sul benessere animale islandese). L'1 settembre l'Islanda ha dato il via libera alla ripresa della caccia con nuove regole più rigorose, dopo più di due mesi di sospensione.