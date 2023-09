Inghilterra, polizia scambia lezione yoga per un “omicidio di massa”

Singolare fuoriprogramma quello accaduto ai partecipanti di una lezione di meditazione nel Seascape Cafe di Chapel St Leonards, nel Lincolnshire, che si sono visti catapultare addosso diversi agenti in tenuta antisommossa. "Non siamo associati ad alcun culto eccentrico o club particolare" hanno scritto su Facebook i gestori del locale

Hanno scambiato una lezione di yoga per un omicidio di massa. Hanno fatto irruzione nel Seascape Cafe all’interno del North Sea Observatory di Chapel St Leonards, nel Lincolnshire, convinti che tutte quelle persone distese a terra fossero morte. Singolare fuoriprogramma quello accaduto ai partecipanti di una lezione di meditazione in Inghilterra che si sono visti catapultare addosso diversi agenti in tenuta antisommossa. Allertati da un uomo, gli agenti di polizia hanno fatto un blitz nel locale per trovare solo un gruppo di praticanti in silenzio meditativo. Su Facebook, il bar ha informato i suoi follower che un individuo aveva denunciato un “massacro” dopo aver visto persone sul pavimento all’interno del locale. Il loro post dice: "Se qualcuno ha sentito la raffica di sirene della polizia nella Chapel St Leonards alle 21:30 di ieri sera, allora stia tranquillo... Non siamo associati ad alcun culto eccentrico o club particolare. Stavamo solo meditando”.