Usa, ex consigliere di Trump condannato per oltraggio al Congresso

Usa Weekly News, il processo a Trump in Georgia sarà live su YouTube

Quattro marzo 2024: è questa la data per l’avvio del processo per sovversione elettorale nei confronti di Donald Trump, collocando uno dei più grandi casi penali della storia americana nel pieno della stagione elettorale. L’apertura del processo sarà la vigila del “Super Tuesday”, quando più di una dozzina di Stati voteranno nelle primarie repubblicane, per scegliere il candidato del partito alle elezioni presidenziali del 2024. Il processo in Georgia, invece, sarà live su YouTube A cura di Valentina Clemente

Sei settembre – L’ex presidente Donald Trump e gli altri diciotto imputati nel processo per il tentativo di sovvertire il risultato delle elezioni del 2020, dovranno presentarsi in tribunale in Georgia il 6 settembre per rispondere delle incriminazioni. Trump sarà il primo a entrare in aula, alle 9,30

Poi, a scadenza di quindici minuti, toccherà agli altri: il suo avvocato personale, Rudy Giuliani, sarà il secondo, poi seguiranno l’altro legale, John Eastman, l’avvocata Sidney Powell, l’ex capo dello staff della Casa Bianca Mark Meadows e via via tutti gli altri. L’ultima imputata, Misty Hampton, ex dirigente elettorale in Georgia, è attesa alle 15. A Trump e gli altri imputati verrà chiesto se si dichiareranno innocenti o colpevoli