Ryanair, Ad O'Leary colpito in faccia con una torta da attiviste clima

L’amministratore delegato di Ryanair Michael O’Leary è stato accolto a Bruxelles con due torte in faccia lanciate da due attiviste per il clima. L’episodio è accaduto davanti al palazzo della Commissione Europea in Belgio, dove il Ceo della compagnia aerea irlandese low-cost si era posizionato per protestare contro i ripetuti scioperi dei controllori del traffico aereo dell’Ue, con l’intenzione poi di consegnare una petizione firmata da oltre un milione di passeggeri contro le chiusure degli spazi aerei.

Torta in faccia all'Ad di Ryanair

“Benvenuto in Belgio” ha esordito una delle attiviste colpendolo in pieno volto con la torta. “Stop all’inquinamento degli aerei”, ha urlato l’altra manifestante. O’Leary, che posava accanto a un cartonato di Ursula von der Leyen ha reagito con una risata. "Accoglienza calorosa a Bruxelles oggi per festeggiare le nostre 7 nuove rotte per l'Inverno 2023: i passeggeri sono così soddisfatti delle nostre rotte e della petizione che stanno festeggiando con una torta. Abbiamo tariffe basse e gustose!", ha postato su X (ex Twitter) la stessa Ryanair allegando anche una foto dell'Ad macchiato di crema.