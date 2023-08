Decreto su caro voli, Ryanair attacca e Ue chiede chiarimenti a Italia

Il provvedimento non ha convinto la Commissione Europea, che ha chiesto al governo italiano "chiarezza" sulla stretta alle tariffe da e per Sicilia e Sardegna dagli altri aeroporti italiani. E non è piaciuto a Ryanair, che ha attaccato l’esecutivo per bocca del suo amministratore delegato Eddie Wilson. Sono disponibile a incontri per “capire se il provvedimento può essere migliorato in conversione parlamentare”, è stata la risposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso

Dopo la tassa sugli extraprofitti delle banche, anche il decreto sul caro voli è finito al centro delle polemiche. Il provvedimento non ha convinto la Commissione Europea, che ha chiesto al governo italiano "chiarezza" sulla stretta alle tariffe da e per Sicilia e Sardegna dagli altri aeroporti italiani. E non è piaciuto a Ryanair, che ha attaccato l'esecutivo per bocca del suo amministratore delegato Eddie Wilson. Sono "disponibile a incontrare anche le altre compagnie per capire se il provvedimento può essere migliorato in conversione parlamentare", è stata la risposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

L’attacco di Ryanair

Eddie Wilson - che a Roma ha incontrato Urso - ha definito il decreto "ridicolo e illegale', perché "interferisce con le leggi del libero mercato secondo le norme Ue: è una roba populista e di stampo sovietico", quindi "da cancellare". 'Lo sa anche Harry Potter', ha aggiunto con una battuta. Poi ha rispedito al mittente le accuse di fare cartello sui voli per Sicilia e Sardegna, parlando di "spazzatura", e ha liquidato la storia dell'algoritmo per fissare le tariffe come la fantasia di gente "che guarda troppo Netflix", perché a Ryanair "non ci sono algoritmi" e la compagnia "non fa profili dei clienti". Su questo punto, però, è trapelato un certo "stupore" dal Mimit: "Sull'uso della profilazione nella vendita dei biglietti aerei sono disponibili ampie evidenze riportate da prestigiose riviste internazionali. È l'America, dunque, 'non lo Stato sovietico', che indaga il fenomeno già da molti anni", hanno sottolineato fonti del ministero. Secondo Wilson, comunque, il decreto avrà l'effetto contrario rispetto a quello che si propone di fare, ossia far scendere i prezzi. "Per abbassare i prezzi occorre aumentare la capacità, cioè aumentare i posti a disposizione. Le persone che stanno consigliando Urso non sanno nulla del settore aereo, non sanno nulla di economia", ha attaccato. E ha avvertito: “Se il decreto dovesse rimanere così, invece di aprire nuove rotte da una qualsiasi città italiana voleremo di più verso la Spagna".