Wilson - che oggi ha visto il ministro Urso - ha poi rispedito al mittente anche le accuse di fare cartello sui voli per Sicilia e Sardegna, parlando di "spazzatura" e ha liquidato la storia dell'algoritmo per fissare le tariffe come la fantasia di gente "che guarda troppo Netflix", perché a Ryanair "non ci sono algoritmi" e la compagnia "non fa profili dei clienti". Su questo, però, trapela un certo "stupore" dal Mimit guidato proprio da Adolfo Urso, perché "sull'uso della profilazione nella vendita dei biglietti aerei - si afferma - sono disponibili ampie evidenze riportate da prestigiose riviste internazionali. È l'America, dunque, 'non lo Stato sovietico', che indaga il fenomeno già da molti anni".

Le critiche di Wilson al decreto

Wilson comunque rimane dell’idea che il decreto avrà l'effetto contrario rispetto a quello che si propone di fare, ossia far scendere i prezzi. "Per abbassare i prezzi occorre aumentare la capacità, cioè aumentare i posti a disposizione", spiega. "Le persone che stanno consigliando Urso non sanno nulla del settore aereo, non sanno nulla di economia", accusa. "Nelle scuole la prima lezione di economia che ti danno è che se aumenti l'offerta, diminuiscono i prezzi. Ma se interferisci e restringi i prezzi, le aziende se ne vanno da un'altra parte" e "quando scende l'offerta salgono i prezzi". Per cui "se il decreto dovesse rimanere così, invece di aprire nuove rotte da una qualsiasi città italiana voleremo di più verso la Spagna", avverte Wilson. Dal canto suo Urso, dopo l'incontro, ha fatto sapere di essere "disponibile a incontrare anche le altre compagnie per capire se il provvedimento può essere migliorato in conversione parlamentare".