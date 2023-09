Alaska, misterioso uovo dorato scoperto nei fondali oceanici

La scoperta sul fondo dell’oceano in Alaska

Dopo la scoperta, gli studiosi hanno provato a “stuzzicare” il guscio dorato, toccandolo delicatamente con il drone sottomarino: la sua consistenza sembrerebbe “molto simile alla pelle”, come suggeriscono gli esperti. Dopo averne aspirato una piccola quantità per l’analisi in laboratorio, i ricercatori sono attualmente impegnati nei vari test per determinarne l’origine. Nel frattempo, prosegue la missione epslorativa Seascape Alaska 5, che proseguirà fino al 15 settembre nelle profondità del Golfo dell’Alaska.