Brasile, ciclone nel sud: bilancio sale a 21 morti. VIDEO

Grandine, venti e temporali hanno causato anche frane e inondazioni. Lo ha annunciato il governatore dello stato di Rio Grande do Sul che ha aggiunto: "Si tratta del più alto numero di vittime per un evento climatico" nello Stato

Un bilancio ancora provvisorio. Sono almeno 21 i morti provocati dal ciclone che ha colpito in queste ore il sud del Brasile, con grandine, forti venti e temporali, che hanno causato anche frane e inondazioni. Lo ha annunciato il governatore dello stato di Rio Grande do Sul. "Purtroppo ora ricevo l'informazione che nel comune di Mucum sono stati rinvenuti 15 corpi. Ciò ci provoca un dolore immenso e fa salire il bilancio delle vittime da sei a 21", ha detto il governatore Eduardo Leite in una conferenza stampa.