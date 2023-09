Grande Muraglia cinese, scavano buco per arrivare prima: arrestati

La “banda del buco” cinese è stata arrestata con l’accusa di aver provocato gravi danni alla Grande Muraglia. L’idea, non troppo brillante, di un uomo di 38 anni e una donna di 55, è stata quella di scavare un varco abbastanza grande, allargando una cavità esistente, in modo che il loro escavatore potesse attraversare la Muraglia, con l’obiettivo di raggiungere più velocemente il loro luogo di lavoro. Lo ha riferito la polizia locale alla Bbc. Indagini sono ancora in corso a carico dei due lavoratori edili, individuati nella provincia centrale dello Shanxi. I due – hanno spiegato le autorità - avrebbero causato "danni irreversibili all'integrità della Grande Muraglia Ming e alla sicurezza delle reliquie culturali".