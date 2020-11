Cina, le persone giocano con la neve sulla Grande Muraglia. VIDEO

Dopo che la prima neve della stagione invernale è caduta una settimana fa in Cina, nella provincia dell’Hebei, nelle vicinanze della città di Chengde, molte immagini sono state diffuse dai social media. In particolare è diventato virale un video girato sulla Grande Muraglia che mostra i turisti mentre si divertono a scivolare lungo il percorso della celebre opera architettonica costruita dal 215 a.C. in poi. Il filmato risale al 21 novembre scorso.