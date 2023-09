In Danimarca può tornare il reato di blasfemia: Charlie Hebdo protesta

Il settimanale satirico francese Charlie Hebdo è uscito oggi in edicola con un appello per avvertire i cittadini danesi del pericolo che corrono con il progetto di legge "medievale" che punta a ripristinare nel loro Paese il reato di "blasfemia". Il reato, ricorda la testata, era stato cancellato in Danimarca nel 2017 dopo essere stato in vigore per 334 anni. Il governo ha ora proposto una legge per "vietare il trattamento inappropriato di temi con significato religioso importante per una comunità religiosa". La legge punta a vietare i roghi del Corano che hanno provocato tensioni dall'inizio dell'anno fra la Danimarca, la Svezia - che ha innalzato il livello di allerta terroristica a metà agosto - e diversi Paesi musulmani.