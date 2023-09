Gnomi spia in giardino, l'ultima trovata dei ladri in Galles

La polizia del Galles del Nord ha emesso un avvertimento riguardo gli gnomi di Natale apparsi misteriosamente davanti alle case a Broughton, nella contea gallese di Flintshire. Secondo gli agenti non si tratta di un regalo da parte di mittenti anonimi e magnanimi, ma di un escamotage utilizzato dai ladri inglesi per verificare che le abitazioni siano vuote. In sostanza, se lo gnomo non viene ritirato dal destinatario significa che in casa non c’è nessuno. Ed ecco che l’appartamento diventa facile bersaglio per un possibile furto.