Usa, 14enne muore dopo aver mangiato patatina "più piccante del mondo"

Sui social negli Stati Uniti circola una nuova sfida, la One Chip Challenge, che potrebbe aver fatto la sua prima vittima: bisogna ingerire la tortilla chip considerata la più potente al mondo per piccantezza, che ha lo stesso nome della sfida, e poi aspettare il più a lungo possibile prima di bere o mangiare qualsiasi altra cosa. Harris Walobah, 14 anni, di Worcester, lo ha fatto mentre era a scuola: è morto qualche ora dopo. Si aspetta di capire se il decesso possa essere legato proprio all'alimento

Una nuova sfida che circola sui social media, tra cui TikTok, potrebbe aver fatto la sua prima vittima. Si chiama One Chip Challenge: bisogna mangiare la tortilla chip considerata la più piccante al mondo, che ha lo stesso nome della sfida. Harris Wolobah, 14 anni, di Worcester, nel Massachussetts, lo ha fatto. Ed è morto dopo poche ore, ha confermato a Nbc Boston la madre del ragazzo . Adesso si aspettano i risultati dell’autopsia per verificare l'eventuale collegamento tra la morte di Wolobah e l’ingerimento della patatina. Sembra che sia andata così: lo scorso venerdì pomeriggio un’infermiera del Doherty Memorial High School di Worcester ha chiamato a casa Wolobah, avvisando che il ragazzo aveva iniziato a lamentare un forte mal di stomaco dopo aver mangiato la tortilla piccante. Poi è tornato a casa, dove si è sentito meglio. Intorno alle 16:30, poco prima di lasciare casa per andare all’allenamento di basket, è svenuto. Trasportato in ospedale per essere curato, è deceduto.

One Chip Challenge, la patatina al centro della sfida social

I media Usa spiegano che la One Chip Challenge non consiste solamente nell’ingerire la patatina piccante, prodotta a partire dal 2016 dal marchio Paqui e disponibile solamente negli Stati Uniti e in Canada oppure online. Bisogna infatti anche aspettare il più possibile senza bere o mangiare nulla che possa aiutare ad affievolire il disagio causato dalla piccantezza. Sulle confezioni viene specificato che non dovrebbero essere mangiate dai più giovani e nemmeno da chi è troppo sensibile al piccante. E sul sito di Paqui viene anche specificato che chiunque svenga o sviluppi difficoltà a respirare e forte e prolungata nausea dovrebbe subito cercare assistenza medica. Ogni anno cambiano gli ingredienti che rendono le patatine così piccanti. Quest'anno i responsabili sono il Carolina Reaper Pepper – nel 2013 considerato il più forte al mondo dal Guinnes World Records - e il Naga Viper Pepper, che deteneva lo stesso record nel 2011. Già lo scorso anno alcuni presidi statunitensi avevano messo in guardia sui rischi legati alla One Chip Challenge.