Germania, Scholz con una benda sull'occhio dopo un piccolo incidente

Mondo

Il leader dei socialdemocratici è stato eletto dal Bundestag di Berlino l'8 dicembre 2021. È stato vicecancelliere e ministro delle Finanze del quarto e ultimo governo di Angela Merkel, per cui fu già ministro del Lavoro tra il 2007 e il 2009. Nato nel 1958, inizia la carriera politica appena 17enne, tra i giovanissimi dell'Spd. Dal 2011 al 2018 è stato sindaco di Amburgo (Approfondimento a cura di Giacomo Cadeddu)

Scholz è nato nel 1958 a Osnabrück, in Bassa Sassonia, una delle due città tedesche dove fu firmata la Pace di Vestfalia. Si trasferisce presto ad Amburgo, dove si laurea in legge nel 1984 e diventa avvocato specializzato in diritto del lavoro