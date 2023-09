Germania, spende 150 mila euro per allungare le gambe di 14 centimetri

Protagonista del difficile intervento chirurgico una donna tedesca di 31 anni, che oggi rivela: "L'ho fatto solo solo per assecondare i desideri del mio ex marito, è stato un errore"

È ricorsa a un impegnativo intervento chirurgico per allungare le gambe di 14 centimetri, per il quale ha speso 130 mila sterline, più di 150 mila euro. Oggi è pentita. Non si riconosce più e ha realizzato di essersi sottoposta all'intervento solo per assecondare le volontà dell’ex marito. Protagonista di questa vicenda è la modella tedesca Theresia Fischer, 31 anni, che ha partecipato alla versione tedesca del Grande Fratello. La donna ha raccontato ai microfoni della rete radiofonica Mdr Jump la sua storia, rivelando tutti i tormenti che oggi la assalgono nel vedersi così: altissima, ma non certo in modo naturale e proporzionato.