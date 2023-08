Usa, zaini trasparenti a scuola contro le sparatorie

Zaini trasparenti per contrastare l’introduzione di pistole - e non solo - negli ambienti scolastici. È il provvedimento preso negli Stati Uniti, il Paese che detiene il record di possesso di armi da fuoco, per arginare il fenomeno delle sparatorie a scuola. I dati degli ultimi anni, infatti, descrivono uno scenario tragico. Secondo un’analisi del Washington Post, il numero delle sparatorie nelle scuole è aumentato drammaticamente negli ultimi tre anni . Ci sono state 46 sparatorie nelle scuole nel 2022, il maggior numero in un anno almeno dal 1999. Quest’anno ce ne sono state 28 finora – e mancano ancora almeno quattro mesi di scuola.

Niente più zaini personalizzati

Per facilitare i controlli e rendere più agevole, da parte di insegnanti e educatori, l’individuazione di armi, sempre più scuole americane, hanno deciso di mettere al bando gli zaini classici e rendere obbligatori quelli trasparenti. Seppure non ritenuta una misura determinante, dovrebbe contribuire, assieme a altre già messe in campo, a contrastare l’introduzione di armi da fuoco negli ambienti scolastici. A pagarne le conseguenze, però, sono i bambini che dovranno rinunciare ai loro zaini personalizzati.