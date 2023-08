Svolta di Musk, su X ammessi gli spot elettorali per il voto Usa 2024

Elon Musk ha dato il via a un'altra piccola rivoluzione sulla sua piattaforma X: ha consentito che, sul social (ex Twitter) ci siano spot e messaggi politici delle elezioni presidenziali del 2024 che si terranno negli Stati Uniti. Questo tipo di contenuti era vietato dal 2019. Lo scorso gennaio il milionario aveva già aperto ad "annunci basati sulla causa", come quelli che sensibilizzano sull'importanza di

La mossa di X

Come spiega Reuters, la mossa potrebbe aiutare X a crescere le sue entrate, in un momento in cui molti inserzionisti hanno annullato o ridotto considerevolmente le loro spese sulla piattaforma, per paura di apparire vicini a contenuti inappropriati. In un recente messaggio, intanto, X ha detto che vuole ampliare i suoi team per combattere il fenomeno della manipolazione dei contenuti e le altre “minacce emergenti”.