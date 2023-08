Uragano Idalia verso la Florida: ordine di evacuazione per 12 contee

La tempesta tropicale Idalia si è rafforzata trasformandosi in un uragano e sta iniziando a scaricare la sua forza sulla costa del Golfo della Florida. Le informazioni arrivano dal Centro nazionale per gli uragani che monitora in tempo reale la situazione. Idalia ora è un uragano. Si prevede che si intensificherà rapidamente in un grande uragano estremamente pericoloso prima del suo atterraggio mercoledì.