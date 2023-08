I have a dream, 60 anni fa la marcia di Luther King contro il razzismo

Era il 28 agosto del 1963 quando l'attivista, politico e pastore protestante statunitense, Martin Luther King (all'anagrafe Michael King Jr.), saliva sulle scale del Lincoln Memorial a Washington per pronunciare il discorso 'I Have a Dream' nel quale il reverendo 34enne auspicava di vedere realizzato il sogno di una nazione libera da ingiustizie ed oppressioni e soprattutto dal razzismo. Prima, una folla di circa 250 mila persone aveva marciato verso la capitale in quella che è considerata la più grande protesta per diritti nella storia degli Stati Uniti. Nel 1965, il Congresso approvò il 'Voting Rights Act', la legge che proibiva la discriminazione razziale nel voto.