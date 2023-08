Florida, sparatoria in un negozio a Jacksonville, quattro morti

Un uomo si è barricato in uno store "Dollar General" e ha aperto il fuoco colpendo diverse persone. È stato poi ucciso probabilmente dal manager del negozio. Anche in Oklahoma si è verificata una sparatoria durante una partita di football in una scuola: morto un ragazzo di 16 anni

Quattro persone sono morte in una sparatoria in un negozio della catena Dollar General a Jacksonville, in Florida. Lo riporta Fox news. Secondo la sindaca della città Donna Deegan un uomo si era barricato nello store ed è stato poi ucciso forse dal general manager del negozio che, secondo alcuni testimoni, girava sempre armato. Non si sa, al momento, se nel bilancio complessivo di quattro morti è incluso anche il killer. Ci sarebbero anche due feriti. Del caso si occupa l'Fbi. "Tutto questo è inaccettabile - ha detto la sindaca Deegan - Una sparatoria già è troppo, ma queste sparatorie di massa sono davvero difficili da sopportare". L'episodio è avvenuto proprio nel giorno del quinto anniversario del cosiddetto Landing Shooting, la sparatoria avvenuta il 26 agosto 2018 a Jacksonville, in un torneo di videogame. L'assalitore, David Katz, aveva ucciso due persone, ferito altre dieci e poi si era tolto la vita.

Sparatoria anche in Oklahoma, morto un 16enne

Un ragazzo di 16 anni è stato ucciso e altri quattro sono rimasti feriti in una sparatoria durante una partita di football in una scuola di Choctaw, in Oklahoma. Lo riporta la Cnn. Secondo la ricostruzione della polizia, gli spari provenivano dal settore ospiti e sarebbero partiti dopo una lite tra almeno due persone. Oltre al ragazzo ucciso, un uomo di 42 anni è stato ferito al petto: operato d'urgenza, attualmente è in condizioni stabili. Una donna è stata ferita a una gamba e altre due studentesse si sono fratturate i polsi e una gamba nella calca, cercando di fuggire. Non è chiaro ancora come l'ennesima tragedia delle armi negli Stati Uniti sia potuta accadere poiché, secondo quanto riferito dal distretto scolastico di Choctaw c'erano almeno cinque agenti armati allo stadio, uno dei quali è anche intervenuto. Sul posto la polizia ha trovato due pistole e otto proiettili.