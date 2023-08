Madagascar, tragedia allo stadio: 13 morti schiacciati dalla folla

Tragedia in Madagascar. Almeno 13 persone, tra cui sette minorenni, sono rimaste uccise in una ressa all'ingresso di uno stadio della capitale, gremito per l'apertura di una competizione sportiva dell'Oceano Indiano. La tragedia è avvenuta davanti a uno degli ingressi dello stadio Barea di Antananarivo, dove una folla di circa 50mila spettatori era accorsa per assistere al lancio degli 11° Giochi delle Isole dell'Oceano Indiano. (GLI SCONTRI IN INDONESIA)