Liam Payne cancella tour in Sudamerica per grave infezione ai reni

Stop al tour di Liam Payne. Il cantante ha dovuto cancellare le prossime tappe dei suoi concerti a causa di una grave infezione ai reni, come ha riferito la Bbc . L'ex One Direction, dopo essere stato in ospedale, ha annullato i live previsti in Sudamerica e ha spiegato che sta seguendo gli ordini del medico che gli impongono di "riposarsi e riprendersi". Il cantante 29enne ha però rassicurato i fan, dicendo che spera di poter riprogrammare le date annullate.

Le dichiarazioni del cantante

In un post pubblicato su Instagram, Payne ha dichiarato: "È con il cuore pesante che devo dirvi che non abbiamo altra scelta se non quella di posticipare il mio prossimo tour in Sud America", spiegando di essere stato ricoverato in ospedale la scorsa settimana "per una grave infezione ai reni, una cosa che non augurerei a nessuno, e il medico mi ha ordinato di riposare e recuperare". E ha aggiunto: "Ero più che entusiasta di venire a suonare per voi ragazzi. A tutti voi che avete acquistato i biglietti: mi dispiace tanto". Tutti coloro che avevano già comprato i biglietti saranno rimborsati. In un video di accompagnamento rivolto ai fan, Payne ha poi aggiunto: "Questa è davvero l'ultima notizia che voglio comunicarvi... Abbiamo iniziato le prove e mi è stato detto che ora non è davvero il momento giusto per viaggiare". Il tour di Payne prevedeva concerti in Perù, Cile, Brasile, Argentina, Messico e Colombia.