Thailandia, il magnate immobiliare Srettha Thavisin eletto premier

I 500 deputati e 250 senatori del Parlamento thailandese a Camere riunite ha eletto come nuovo primo ministro il candidato del partito Puea Thai, il cui leader Thaksin Shinawatra è rientrato oggi nel Paese dopo un autoesilio di 15 anni

Il magnate immobiliare Srettha Thavisin, candidato dal partito Puea Thai arrivato secondo alle elezioni di maggio, è stato eletto pochi minuti fa primo ministro della Thailandia, ottenendo la maggioranza dei voti in Parlamento alla prima votazione. Con lo scrutinio dei voti ancora in corso, Srettha ha già raggiunto la quota di 353 voti necessaria per essere eletto, dato che solo 705 deputati e senatori su 750 erano presenti.