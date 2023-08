Monopattini via dalle strade di Parigi, è la prima capitale a vietarli

L'operazione di rimozione di 15mila 'trottinette' è stata messa in piedi dopo il referendum cittadino che lo scorso 2 aprile ha decretato la fine dei monopattini in città

È cominciata a Parigi la rimozione delle 'trottinette', i monopattini in libero accesso che dal primo settembre saranno vietati nella capitale francese. L'operazione è stata messa in piedi dopo il referendum cittadino che lo scorso 2 aprile ha decretato la fine dei monopattini in città.