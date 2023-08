Ecuador al ballottaggio per le presidenziali, ma l'affluenza è record

L'Ecuador dovrà aspettare ancora qualche mese (il 15 ottobre) per conoscere il nome del suo nuovo presidente. Luisa González, 45 anni, fedelissima dell'ex presidente progressista Rafael correa, e Daniel Noboa, 35 anni, figlio di uno degli imprenditori più ricchi del Paese (sconfitto proprio da Correa in un ballottaggio per le presidenziali), si sfideranno al secondo turno il 15 ottobre. Il risultato è emerso al termine di una giornata elettorale apparentemente tranquilla, ma sostanzialmente tesa, dominata dalla paura per la violenza dei narcos, in un Paese ancora sotto choc per l'omicidio del candidato centrista Fernando Villavicencio. Un Paese che con una storica affluenza alle urne - oltre l'82% - ha voluto però dare un segnale forte della volontà di riprendere in mano le redini della sua sicurezza e del suo destino. Una tornata elettorale che ha comunque registrato un tentativo di sabotaggio, con la piattaforma utilizzata per registrare i voti degli ecuadoriani all'estero sotto attacchi incrociati lanciati da India, Bangladesh, Pakistan, Russia, Ucraina, Indonesia e Cina, e in Europa concentrati soprattutto su Spagna e Italia.