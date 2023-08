Ecuador, trasferito gangster accusato di minacce a Villavicencio

Le accuse della moglie

Veronica Sarauz, la moglie di Villavicencio, ha accusato lo Stato della morte del marito per non averlo protetto. "Lo Stato è direttamente responsabile dell'assassinio di mio marito", ha detto in conferenza stampa a Quito. Sarauz, che secondo i parenti stretti del candidato sarebbe separata da sei anni, ha assicurato che "lo Stato deve dare molte risposte su quanto accaduto" e ha denunciato la mancanza di misure di protezione nei confronti di quello che era ancora suo marito. "Non voglio pensare che abbiano venduto mio marito per essere assassinato in modo infame", ha aggiunto Sarauz, che è arrivata alla conferenza stampa indossando un giubbotto antiproiettile e un elmetto, affiancata da un membro della sicurezza che portava un fucile.