Ecuador, omicidio Villavicencio: presidente chiede a Fbi di indagare

"Si tratta di un crimine politico di natura terroristica per sabotare il processo elettorale", ha commentato il capo dello Stato Guillermo Lasso che ha dichiarato lo stato d'emergenza per 60 giorni, proclamato tre giorni di lutto nazionale e mobilitato le truppe

"Ho chiesto assistenza all'Fbi nelle indagini sull'omicidio del candidato alle presidenziali Fernando Villavicencio Valencia”. Lo ha confermato nelle scorse ore sui social il presidente dell'Ecuador Guillermo Lasso, annunciando l'imminente arrivo di "una delegazione americana" nel Paese. Villavicencio, candidato centrista alla presidenza del Paese (e al secondo posto nelle intenzioni di voto al primo turno con un 13,2%), è stato ucciso mercoledì dopo un comizio elettorale a Quito. "Si tratta di un crimine politico di natura terroristica per sabotare il processo elettorale", ha commentato il capo dello Stato. Uno dei presunti assalitori è rimasto ferito in una sparatoria con la polizia ed è poi morto. Lasso, che non è candidato, ha dichiarato lo stato d'emergenza per 60 giorni, proclamato tre giorni di lutto nazionale e mobilitato le truppe.

L'assassinio

Le sei persone arrestate per l'assassinio di Fernando Villavicencio, sono tutte di nazionalità colombiana e con precedenti penali nel Paese di origine per traffico di stupefacenti, omicidio, furto, traffico e detenzione di armi e aggressione a pubblico ufficiale. Le autorità ecuadoriane hanno confermato anche il coinvolgimento di "gruppi criminali organizzati" nell'omicidio, così come hanno precisato che era colombiana anche la settima persona sospetta rimasta uccisa in uno scontro a fuoco con la polizia. "Le forze armate sono al momento mobilitate su tutto il territorio nazionale per garantire la sicurezza dei cittadini, la tranquillità del Paese e di elezioni libere e democratiche" ha assicurato il presidente in un discorso diffuso su YouTube.