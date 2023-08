Libia, scontri tra milizie a Tripoli: 27 morti e oltre 100 feriti

Preoccupazione da parte delle Nazioni Unite

L’escalation segue mesi di relativa pace dopo quasi un decennio di guerra civile in Libia, dove due gruppi di autorità rivali sono bloccati in una situazione di stallo politico. Le divisioni di lunga data hanno scatenato diversi episodi di violenza a Tripoli negli ultimi anni, anche se la maggior parte si è conclusa nel giro di poche ore. In un comunicato di martedì, la missione delle Nazioni Unite in Libia ha dichiarato che segue con preoccupazione “gli incidenti e gli sviluppi in materia di sicurezza” e ha chiesto di porre immediatamente fine agli scontri in corso. Anche le due amministrazioni rivali della Libia hanno condannato gli scontri in dichiarazioni separate. La Camera dei Rappresentanti, che ha sede nella città orientale di Bengasi, ha accusato il suo rivale, il governo di Tripoli, per le violenze.