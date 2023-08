Incendi Canada, dichiarato lo stato d'emergenza nel Nord del Paese

Mondo

Incendi Canada, ancora fumo su città Usa. Biden: "Crisi climatica"

La situazione migliora lentamente ma restano criticità per la qualità dell'aria. A Washington, la Casa Bianca ha rinviato le celebrazioni per il Pride Month e invita i cittadini a rimanere a casa. Scuole chiuse a New York. L'Istituto di ricerca climatica e ambientale Nilu: 'Rilevate particelle di fumo in Norvegia'

La cenere e il fumo causati dagli incendi in Canada continuano ad avvolgere le città degli Stati Uniti nordorientali, da New York a Washington. E anche se la situazione è in miglioramento, non ci si aspetta che le condizioni tornino alla normalità prima del fine settimana. In foto: Niagara Falls, Ontario, Canada

"Milioni di americani stanno sperimentando gli effetti del fumo proveniente dai devastanti incendi in Canada, un altro forte richiamo alle conseguenze del cambiamento climatico”, ha detto il presidente Usa Joe Biden. In foto: New York