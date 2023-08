Ecuador, ucciso un altro politico a pochi giorni dalle elezioni

A pochi giorni dalle elezioni per eleggere il nuovo presidente (si vota il 20 agosto) non si placa la violenza in Ecuador. Dopo l'omicidio del candidato centrista alla presidenza, Fernando Villavicencio, è stato ucciso anche Pedro Briones, esponente del partito di sinistra dell'ex presidente Rafael Correa, Revolucion Ciudadana. Nel 2022 in Ecuador è stato registrato il più alto tasso di morti violente della storia del Paese, 25,32 ogni 100mila abitanti. Nella maggioranza dei casi si tratta di episodi associati alla criminalità organizzata e al narcotraffico che hanno trasformato l'Ecuador nel principale corridoio della cocaina diretta in Europa e in Nord America.