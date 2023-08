Usa, Trump verso la quarta incriminazione: rischia l'accusa di racket

Donald Trump rischia la quarta incriminazione per i tentativi di alterare in suo favore gli esiti delle presidenziali del 2020. Il gran giurì ad Atlanta, in Georgia, ha iniziato ad ascoltare le prove raccolte dall’accusa nell’inchiesta sulle pressioni del tycoon e dei suoi alleati per ribaltare il risultato delle elezioni in Georgia di tre anni fa. L’ex presidente degli Stati Uniti ha ricevuto già tre “indictment”: per il presunto pagamento di 130mila dollari all’attrice porno Stormy Daniels (per convincerla a non diffondere un rapporto sessuale avuto con lui anni prima), per aver conservato nella propria villa a Mar-a-Lago alcune carte governative riservate che contenevano informazioni su armi nucleari, piani militari e di intelligence, e per cospirazione contro gli Stati Uniti in relazione all'assalto al Congresso.

Le accuse

Come riporta il New York Times, la procuratrice dem Fani Willis ha dichiarato più volte di voler perseguire le accuse di racket contro Trump: reato per cui la legge statunitense prevede dai 5 ai 20 anni di reclusione. I capi di imputazione sarebbero quindi, oltre al racket, anche "la sollecitazione di frode elettorale, il rilascio di false dichiarazioni a organi governativi statali e locali, la cospirazione (per impersonare un pubblico ufficiale e commettere vari falsi, ndr), la violazione del giuramento d'ufficio e qualsiasi coinvolgimento in violenze o minacce relative all'amministrazione delle elezioni". Nel frattempo, il tribunale di Fulton ad Atlanta ha postato e poi rimosso dal suo sito senza spiegazioni la causa a ruolo contro Donald Trump, citato come imputato, per le pressioni sul voto in Georgia con un elenco di accuse. L'ufficio del procuratore distrettuale ha precisato che, per ora non, è stata contestata alcuna accusa. Il processo in Georgia rischia di diventare il più pericoloso per Trump, qualora fosse condannato: in caso di rielezione alla Casa Bianca, non potrebbe “auto perdonarsi” mentre, in caso di sconfitta, non potrebbe farsi perdonare dal futuro commander in chief. Questo vale anche per la prima incriminazione a New York legata ai fondi neri pagati per coprire potenziali scandali sessuali alla vigilia della sua vittoria nel 2016.