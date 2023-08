Scontro tra Musk e Zuckerberg: il match rischia di saltare

“Elon non conferma la data. Se prenderà sul serio l'ipotesi di un evento ufficiale, sa come contattarmi. Altrimenti, è ora di andare avanti”, ha scritto il fondatore di Facebook sul Threads

Zuckerberg: “Se fa sul serio Elon sa come contattarmi”

“Penso che siamo tutti d'accordo che Elon non sia serio ed è ora di voltare pagina. Ho proposto una data – ha scritto Zuckerberg su Threads – Dana White si è offerta di rendere questa competizione per beneficenza ufficiale. Ma Elon non conferma la data, dice che ha bisogno di un intervento chirurgico, e ora chiede di fare un match di pratica nel mio giardino. Se mai Elon prenderà sul serio l'ipotesi di un evento ufficiale, sa come contattarmi. Altrimenti, è ora di andare avanti. Mi concentrerò sulla competizione con persone che prendono lo sport sul serio”.