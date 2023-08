Creta, avvertita scossa di terremoto di magnitudo 5.1

Mondo

Il clima molto caldo arriva dopo un fine settimana di alte temperature e dopo che migliaia di abitanti e turisti sono fuggiti dagli incendi boschivi a Rodi e Corfù, con il primo ministro che ha avvertito che la nazione, colpita dal caldo, è 'in guerra' con le fiamme. Precipitato un canadair sull'isola di Evia, morti i due piloti

Mentre una nuova ondata di temperature elevate è attesa per oggi, gli incendi imperversano in Grecia in due popolari isole turistiche, Rodi e Corfù. Durante le operazioni di spegnimento, inoltre, un aereo anti incendio è precipitato. Lo riferiscono i pompieri