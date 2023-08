Ex Presidente sudafricano Zuma torna in carcere per un'ora

L'ex Presidente del Sudafrica Jacob Zuma è diventato stamattina il primo beneficiario di un cosiddetto programma di "remissione speciale" firmato ieri dal Presidente in carica Cyril Ramaphosa. Zuma si è presentato come richiesto dalla Corte di Appello al carcere di Estcourt, per portare a termine la sua condanna che secondo il giudizio della corte era stata interrotta illegalmente, per motivi di salute nel settembre 2021. Zuma è stato dimesso dopo poco più di un'ora dal Commissario per i servizi Penitenziari Makgothi Thobakgale nell'ambito di un nuovo schema penitenziario che presumibilmente affronterà il sovraffollamento delle carceri e vedrà la messa in libertà di altri 9487 carcerati nei prossimi mesi. L'ex Presidente Zuma, che ha 81 anni, è stato in carica dal 2008 al 2018. Era stato condannato a 15 mesi di carcere per oltraggio alla corte dopo essersi rifiutato più volte di presentarsi in tribunale per rispondere a multiple accuse di corruzione durante la sua presidenza del Paese. Nel luglio del 2021, Il suo arresto aveva scatenato proteste e violente manifestazioni in gran parte del Sudafrica che portarono a ingenti danni materiali ed economici e oltre 300 morti. Il Ministro della Giustizia Ronald Lamola, ha detto durante un briefing con la stampa stamattina che è una coincidenza che sia Zuma il primo beneficiario del nuovo piano per alleviare la pressione sulle carceri. Questa decisione, rischia di essere nuovamente impugnata in tribunale.