Dai lungomare vulcanici delle Isole Eolie alle sabbie candide della Sardegna, passando per il rosa della Puglia, il color cannella della Calabria, l’oro dell’Isola d’Elba e il verde del Trentino, ecco le spiagge colorate più belle d'Italia selezionate da campeggi.com, il portale leader in Italia per campeggi e villaggi vacanze