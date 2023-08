Florida, vinti 1,58 miliardi alla lotteria con jackpot Mega Millions

Il vincitore può scegliere tra ricevere tutto il premio in pagamenti annuali o accettare un pagamento forfettario in contanti da 783,3 milioni di dollari

Un fortunato giocatore in Florida ha vinto martedì un jackpot della lotteria Mega Millions da 1,58 miliardi di dollari, con la combinazione vincente formata dai numeri 13, 19, 20, 32, 33 più il 14 come Megaplier. Il vincitore può scegliere tra ricevere tutto il premio vinto in pagamenti annuali o accettare un pagamento forfettario in contanti da 783,3 milioni di dollari. L'ultimo jackpot Mega Millions era stato vinto da un giocatore a New York ad aprile, per un ammontare di 20 milioni di dollari.