Peggy Jones stava facendo alcuni lavori sul prato di casa sua a Silsbee in Texas, quando un serpente è caduto dal cielo piombandole su un braccio. A detta della donna, poi sarebbe arrivato un falco che avrebbe fatto del serpente la sua preda. "Ho pensato che il falco lo stesse trasportando e gli fosse sfuggito perché non ero vicino a un albero" ha detto la donna a CBS News. "Mentre cercavo di liberare il mio braccio dal serpente, che continuava a resistere è planato il falco" ha aggiunto. Jones era nel retro della proprietà, mentre suo marito era davanti e qunado ha setito le grida della moglie è corso in suo aiuto, ma ormai il falco aveva ripreso la sua preda. Jones è andata all'ospedale e le sono stati somministrati antibiotici, poiché non erano sicuri se il serpente fosse velenoso o meno. Jones è rimasta sveglia tutta la notte a monitorare le sue ferite. "Non che avrei potuto dormire comunque", ha detto, aggiungendo che non pensa che il serpente l'abbia morsa e non è sicura di che tipo di serpente fosse.