Colombia, Otoniel condannato a 45 anni di carcere per traffico droga

Economia

Cresce il mercato mondiale di cocaina. La mappa dei prezzi nel mondo

Un grammo di polvere bianca, emerge dall'ultimo report sulla sostanza di UNODC, può arivare a costare 533 dollari in Arabia Saudita. In Italia si aggira intorno ai 91 euro, in decrescita rispetto al 1990. In generale, il traffico di cocaina - al 90% prodotta da Colombia, Perù e Bolivia - sta attraversando un nuovo periodo di espansione: nel 2020 ne sono state prodotte 1.982 tonnellate

Il mercato della cocaina è in continua crescita. C’è sempre più domanda per la polvere bianca e i narcos spingono per soddisfarla: nel 2020, i campi dei tre Stati sudamericani che da soli forniscono il 90% del totale – Colombia, Brasile e Perù – erano occupati per 234mila ettari da piantagioni di cocaina. La produzione potenziale era del 44% più alta che nel 2006, data del picco storico. Emerge dalla ricerca “Global Report on Cocaine 2023” dell’UNODC (Ufficio ONU per il controllo della droga e la prevenzione del crimine), come riportato da Il Sole 24 Ore

Le piantagioni di cocaina, tra il 2013 e il 2017, sono raddoppiate. Il picco è stato raggiunto nel 2018, prima di stabilizzarsi e schizzare di nuovo nel 2021, scrive il report. Negli ultimi tempi sono però aumentati anche i sequestri: +94% tra il 2006 e il 2020. Significa che molta della cocaina che sarebbe dovuta finire sulle piazze di spaccio mondiali è stata bloccata, impedendo una crescita ancora più esponenziale del suo mercato. Tuttavia, i numeri mostrano un settore che non riesce a essere arginato. In foto, una piantagione di cocaina in Bolivia