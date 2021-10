Arrestato “Otoniel”, il narcotrafficante più ricercato in Colombia

Dairo Antonio Usuga, questo il nome all'anagrafe del ricercato, 50 anni, è il capo del Clan del Golfo, la più potente banda specializzata in traffico di stupefacenti del Paese. Imponente l'operazione per la cattura durante la quale è morto un agente di polizia

Il trafficante di droga più ricercato della Colombia, Dairo Antonio Usuga, 50 anni, noto come "Otoniel", è stato catturato. Lo ha reso noto il governo colombiano. L'arresto di Usuga, capo del Clan del Golfo, "è il colpo più duro che è stato inferto al traffico di droga in questo secolo nel nostro Paese, un successo paragonabile solo alla caduta di Pablo Escobar". Lo ha scritto il presidente colombiano Ivan Duque su Twitter .

Nell'operazione per la cattura morto un poliziotto

Il narcotrafficante è stato catturato a Necocli, nel nord-ovest del Paese, vicino al confine con Panama. È stata "la più grande spedizione nella giungla mai realizzata nella storia militare del nostro Paese", ha affermato Duque. La polizia colombiana ha effettuato "un'importante operazione satellitare con agenzie degli Stati Uniti e del Regno Unito", ha spiegato in una conferenza stampa il direttore delle forze di polizia, il generale Jorge Vargas. L'operazione, durante la quale è stato ucciso un agente di polizia, ha mobilitato circa 500 membri delle forze di sicurezza, supportati da 22 elicotteri, ha detto. 'Otoniel' è stato poi trasferito, ieri sera, a Bogotà in aereo, dove è stato condotto a una stazione di polizia sotto una stretta scorta.

Chi è Dairo Antonio Usuga detto "Otoniel"

Il narcotrafficante si nascondeva nella giungla, nella regione di Uraba, dove è nato, e non usava il telefono, affidandosi ai corrieri per comunicare. Era diventato il leader del Clan del Golfo dopo la morte del fratello Juan de Dios, detto 'Giovanni', durante gli scontri con la polizia nel 2012. Imbracciate le armi all'età di 18 anni come guerrigliero nell'Esercito Popolare di Liberazione (EPL), gruppo marxista smobilitato nel 1991, aveva deposto le armi, per poi tornare a combattere nei gruppi paramilitari di estrema destra. Incriminato dalla giustizia americana nel 2009, Usuga è al centro di una procedura di estradizione presso il tribunale del distretto meridionale di New York. "Ci sono ordini di estradizione per questo criminale e lavoreremo con le autorità per raggiungere anche questo obiettivo", ha commentato il presidente Duque a questo proposito. Gli Stati Uniti avevano anche offerto una taglia di 5 milioni di dollari per informazioni che portassero all'arresto di Usuga.

"Otoniel" e il Clan del Golfo

Il Clan del Golfo, capeggiato dal narcotrafficante, è la più grossa banda specializzata in traffico di droga in Colombia. Il Paese sudamericano è il primo fornitore mondiale di cocaina, con gli Stati Uniti come principale mercato, nonostante mezzo secolo di tentativi di reprimere il narcotraffico. Il governo colombiano accusa il Clan del Golfo di essere uno dei responsabili della peggiore ondata di violenza che scuote il Paese dalla firma dell'accordo di pace nel 2016 con i guerriglieri delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC). Nel 2017, "Otoniel" ha annunciato la sua intenzione di raggiungere un accordo per andare davanti alla giustizia. Il governo ha risposto schierando 1.000 soldati per dargli la caccia.