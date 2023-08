Israele attacca la Siria, raid aereo a Damasco: uccisi 4 soldati

La Siria ha accusato oggi Israele di aver ucciso quattro dei suoi soldati e di averne feriti diversi altri in un nuovo attacco missilistico di prima mattina alla periferia di Damasco. A riferirlo l'agenzia di stampa ufficiale siriana SANA. I proiettili sono stati sparati intorno alle 2.20 ora locale (00.20 italiane) dalla direzione del Golan siriano occupato da Israele e alcuni di essi sono stati abbattuti dalle difese antiaeree del Paese arabo. L'azione avrebbe ucciso almeno quattro soldati siriani e feriti altri quattro, oltre a causare danni materiali ancora da quantificare.

Il bilancio delle vittime

L'Osservatorio siriano per i diritti umani ha dichiarato in un comunicato che i punti attaccati includono una serie di depositi di armi e posizioni appartenenti a milizie "iraniane" alleate di Damasco. L'ONG con sede nel Regno Unito, che ha un'ampia rete di partner sul terreno, ha stimato il bilancio delle vittime in sei, tra cui due ancora da identificare e quattro membri delle forze fedeli al presidente siriano Bashar al-Assad. Secondo l'Osservatorio, si tratta del 22esimo attacco israeliano in territorio siriano di quest'anno, la maggior parte dei quali sono stati attacchi missilistici e solo cinque azioni di terra. Lo Stato ebraico lancia attacchi contro la Siria con relativa regolarità, spesso contro obiettivi del gruppo sciita libanese Hezbollah o di altre milizie sostenute da Teheran, la cui presenza nel Paese confinante è considerata una minaccia alla sua sicurezza.