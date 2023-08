Twitter, Musk: "Vittime del datore lavoro per un post? Pago io l'avvocato"

Elon Musk ha scritto un un post (come si chiamano ora i tweet, ndr) che la sua piattaforma X pagherà le spese legali di quanti sono stati trattati ingiustamente dai datori di lavoro a causa di un interazione sul suo social precedentemente noto come Twitter. "Se siete stati trattati ingiustamente dal vostro datore di lavoro a causa della pubblicazione di qualcosa o di un like su questa piattaforma, finanzieremo le vostre spese legali. Senza limiti. Fatecelo sapere", ha scritto Musk. Questa è solo l’ultima di una serie di trovate del Ceo di Tesla frose per attirare l’attenzione e arrestare la decrescita di follower della piattaforma. in effetti, però, in passato gli utenti, tra cui molte celebrità e altri personaggi di spicco, si sono occasionalmente trovati in difficoltà con i loro datori di lavoro per cose controverse che hanno pubblicato, apprezzato o ritwittato.