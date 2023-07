Twitter-X cambia e sostituisce i "tweet" con i "post"

A qualche giorno dall'abbandono dell'uccellino come icona del social che guida, Elon Musk prosegue la trasformazione di Twitter in X. L'app per Android si è aggiornata nelle ultime ore introducendo il nuovo logo, mentre spuntano anche piccoli ma significativi cambiamenti all'interno del sito. Ad esempio, i "tweet", ovvero i contenuti postati sulla piattaforma, sia testo che immagini e video, ora vengono chiamati "post", come sugli altri social. La volontà è dunque quella di abbandonare definitivamente ogni riferimento alla gestione passata della rete, lasciando indietro marchi e definizioni consolidate.

Presto potrebbe cambiare anche il nome

Sui telefonini, l'app è ancora identificata e mostrata come Twitter ma, secondo il sito 9to5google, presto potrebbe abbandonare il vecchio nome a favore della lettera. Un precedente aggiornamento aveva già introdotto la presenza del marchio in diverse parti dell'applicazione, incluse le barre di ricerca e i menu. I vari account legati all'azienda, come quello per gli sviluppatori, musica e video, mostrano ora l'immagine della X a sfondo nero, un logo che lo stesso proprietario, Elon Musk, aveva anticipato essere non ultimato ma aperto a ulteriori modifiche per stile e grafica. In un prossimo aggiornamento, come indicato dal codice di una versione beta dell'app analizzato da 9to5google, Twitter-X dovrebbe anche eliminare la possibilità di rendere più scura la tonalità dell'interfaccia, oggi conosciuta come "luci soffuse", lasciando all'utente solo due opzioni, la modalità bianca e quella nera.